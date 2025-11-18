Mulher sofre queimaduras graves após panela de pressão explodir em Aurora

Uma mulher identificada como Jarluce sofreu queimaduras graves após a explosão de uma panela de pressão, nessa segunda-feira, 17, em sua residência, localizada em um distrito do município de Aurora, na região do Cariri.

De acordo com relatos de parentes, a mulher teria colocado a panela de pressão ainda quente embaixo da torneira com água corrente, prática que especialistas alertam ser extremamente perigosa. O choque térmico pode provocar uma explosão devido à rápida redução da temperatura interna, fazendo com que o vapor sob alta pressão seja liberado de forma violenta, arremessando pinos ou até a tampa do utensílio.