Mulher sofre queimaduras graves após panela de pressão explodir em Aurora

Mulher sofre queimaduras graves após panela de pressão explodir em AuroraA vítima foi socorrida ao Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), referência no tratamento de queimaduras no Ceará
Uma mulher identificada como Jarluce sofreu queimaduras graves após a explosão de uma panela de pressão, nessa segunda-feira, 17, em sua residência, localizada em um distrito do município de Aurora, na região do Cariri.
De acordo com relatos de parentes, a mulher teria colocado a panela de pressão ainda quente embaixo da torneira com água corrente, prática que especialistas alertam ser extremamente perigosa. O choque térmico pode provocar uma explosão devido à rápida redução da temperatura interna, fazendo com que o vapor sob alta pressão seja liberado de forma violenta, arremessando pinos ou até a tampa do utensílio.
A explosão atingiu o rosto e o corpo da vítima, que foi socorrida às pressas e transferida para Fortaleza. Jarluce está internada no Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), referência no tratamento de queimaduras no Ceará. Ela foi encaminhada para a ala vermelha, destinada aos casos mais graves. Segundo as informações, a mulher apresenta queimaduras de segundo grau e seu estado de saúde é considerado grave.
A reportagem da rádio O POVO CBN Cariri entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Aurora para obter mais informações sobre o caso, mas ainda não recebeu retorno.