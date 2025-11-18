Hospitais do Cariri enfrentam emergência por baixo estoque de leite materno

Unidades de saúde de Juazeiro do Norte e Barbalha operam com estoque de leite materno em nível considerado crítico

A coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital São Vicente, Laurinda Garcia, explica que a falta do produto compromete diretamente a oferta das dietas recomendadas aos bebês. “Essa questão do nosso baixo nível de estoque desse leite pasteurizado é o receio da gente não conseguir estar ofertando todas as dietas com leite pasteurizado, que a gente sabe que o melhor alimento que a gente pode estar ofertando para eles nesse momento, é o leite materno”, afirma.

Os hospitais Maternidade São Lucas, em Juazeiro do Norte, e São Vicente de Paulo, em Barbalha, enfrentam uma situação crítica : os estoques de leite materno estão em nível de emergência. As unidades de saúde dependem das doações para alimentar cerca de 40 bebês internados, a maioria recém-nascidos prematuros que necessitam do leite humano para recuperação e sobrevivência.

De acordo com estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a cada um litro de leite materno coletado beneficia até 10 bebês, reforçando a importância das doações regulares.

A coordenadora do Banco de Leite do Hospital São Lucas, Rosemary Cassiano, destaca que o final do ano costuma registrar queda no número de doadoras, ao mesmo tempo em que aumenta a demanda por prematuros nas unidades neonatais.



“Sempre quando a gente vai se aproximando do período de férias, de festividades, como agora nós vamos entrar no Natal, a gente tem uma redução grande nesses estoques. E, por incrível que pareça, é o período que mais aumenta o nosso número de prematuros”, explica. Ela lembra ainda que 17 de novembro marca o Dia da prematuridade, data que reforça a necessidade de atenção ao tema.

As doações podem ser feitas por qualquer mulher saudável que esteja amamentando. As equipes dos bancos de leite realizam visitas domiciliares para orientar sobre coleta, acondicionamento e armazenamento adequado. Os hospitais reforçam o apelo para que novas doadoras se cadastrem o quanto antes, garantindo que nenhum bebê fique sem o alimento essencial para seu desenvolvimento.

