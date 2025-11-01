ExpoCariri movimenta R$ 30 milhões no agro da região do Cariri

ExpoCariri chega ao fim movimentando R$ 30 milhões, estima Faec / Crédito: Beatriz Silva / O POVO CBN Cariri

A segunda edição da ExpoCariri chega ao fim neste sábado, 1º de novembro, em Barbalha, a 548 km de Fortaleza. O evento iniciou na última quinta-feira, 30 de outubro, no Campo Experimental da Embrapa Algodão. Segundo estimativa da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), organizadora do evento, cerca de R$ 30 milhões foram movimentados em negócios ao longo dos três dias de programação. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Na edição de 2025, a ExpoCariri atraiu mais de 50 mil visitantes e 170 expositores em um espaço três vezes maior que o da primeira edição, realizada no ano passado. A feira foi montada em uma área de 10 hectares irrigados, com cultivos de trigo, soja, algodão, milho, mandioca, girassol, sorgo, gergelim, palma forrageira e amendoim, entre outras culturas. Para Sérgio Oliveira, superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), braço integrante da Faec, a estrutura ampliada reflete o crescimento do setor agropecuário na região do Cariri. "São várias culturas de plantio aqui implantadas, além de animais para comercialização e venda de maquinário rural. A região do Cariri é muito pulsante em agricultura e pecuária", afirmou em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nessa sexta-feira, 31 de outubro. Leia mais Agro estima R$ 30 mi em negócios e mais de 50 mil visitantes na ExpoCariri

ExpoCariri 2025 triplica de tamanho e reforça agro na Região Sobre o assunto Agro estima R$ 30 mi em negócios e mais de 50 mil visitantes na ExpoCariri

ExpoCariri 2025 triplica de tamanho e reforça agro na Região As principais culturas trabalhadas na feira foram o algodão, o milho e a soja. Para Sérgio Oliveira, as condições geográficas do Cariri, como a presença de água oriunda da Chapada do Araripe, tornam a região atrativa para investidores que buscam ampliar seus negócios no sul do Ceará.

"Existem vários investidores chegando ao Ceará e trazendo novas culturas, porque aqui há áreas extensas e muita água. Isso faz com que empresários de estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás venham para cá", destacou. Um dos destaques da ExpoCariri 2025 foi o Encontro das Mulheres do Agro, realizado no segundo dia de programação. Segundo os organizadores, o momento reuniu cerca de 1,5 mil agricultoras e pecuaristas do Cariri. A produtora rural e presidente da Comissão das Mulheres do Agro no Ceará, Rita Grangeiro, destacou o protagonismo feminino no setor. "A mão de obra feminina no agro sempre existiu, ela só não aparecia. É para isso que estamos realizando o evento: para que as mulheres ocupem o lugar que já é delas. Mais de 20% da mão de obra no agro é feminina, em todas as áreas, da gestão à operação de tratores e máquinas pesadas", afirmou.