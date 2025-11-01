ExpoCariri movimenta R$ 30 milhões no agro da região do Cariri

ExpoCariri movimenta R$ 30 milhões no agro da região do CaririSegunda edição do evento realizado em Barbalha atraiu 170 expositores do setor de agricultura e pecuária ao longo de três dias de programação
A segunda edição da ExpoCariri chega ao fim neste sábado, 1º de novembro, em Barbalha, a 548 km de Fortaleza. O evento iniciou na última quinta-feira, 30 de outubro, no Campo Experimental da Embrapa Algodão. Segundo estimativa da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), organizadora do evento, cerca de R$ 30 milhões foram movimentados em negócios ao longo dos três dias de programação.
Na edição de 2025, a ExpoCariri atraiu mais de 50 mil visitantes e 170 expositores em um espaço três vezes maior que o da primeira edição, realizada no ano passado. A feira foi montada em uma área de 10 hectares irrigados, com cultivos de trigo, soja, algodão, milho, mandioca, girassol, sorgo, gergelim, palma forrageira e amendoim, entre outras culturas.
Para Sérgio Oliveira, superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), braço integrante da Faec, a estrutura ampliada reflete o crescimento do setor agropecuário na região do Cariri. "São várias culturas de plantio aqui implantadas, além de animais para comercialização e venda de maquinário rural. A região do Cariri é muito pulsante em agricultura e pecuária", afirmou em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nessa sexta-feira, 31 de outubro.
As principais culturas trabalhadas na feira foram o algodão, o milho e a soja. Para Sérgio Oliveira, as condições geográficas do Cariri, como a presença de água oriunda da Chapada do Araripe, tornam a região atrativa para investidores que buscam ampliar seus negócios no sul do Ceará.
"Existem vários investidores chegando ao Ceará e trazendo novas culturas, porque aqui há áreas extensas e muita água. Isso faz com que empresários de estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás venham para cá", destacou.
Um dos destaques da ExpoCariri 2025 foi o Encontro das Mulheres do Agro, realizado no segundo dia de programação. Segundo os organizadores, o momento reuniu cerca de 1,5 mil agricultoras e pecuaristas do Cariri. A produtora rural e presidente da Comissão das Mulheres do Agro no Ceará, Rita Grangeiro, destacou o protagonismo feminino no setor.
"A mão de obra feminina no agro sempre existiu, ela só não aparecia. É para isso que estamos realizando o evento: para que as mulheres ocupem o lugar que já é delas. Mais de 20% da mão de obra no agro é feminina, em todas as áreas, da gestão à operação de tratores e máquinas pesadas", afirmou.
Novos hectares de perímetros irrigados no Cariri
O Cariri pode ganhar dois grandes polos de irrigação: um entre Barbalha e Missão Velha e outro em Mauriti, cada um com 5 mil hectares. A proposta foi apresentada pela Faec durante a ExpoCariri 2025 e prevê o uso das águas da transposição do Rio São Francisco. Segundo o presidente da entidade, Amílcar Silveira, o projeto tem potencial para aumentar em até 2,4% o Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará. "O Cariri é a região com maior potencial de crescimento do Estado", destacou.
O governador Elmano de Freitas (PT) esteve presente no evento e anunciou que serão realizados estudos técnicos para viabilizar os 10 mil hectares de perímetros irrigados na região. "Nós vamos fazer o estudo para garantir os 10 mil hectares para o Cariri produzir de maneira irrigada", enfatizou o governador. Ele destacou ainda o compromisso do Estado em ampliar a infraestrutura hídrica e fortalecer o agronegócio regional.