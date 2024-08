Bíblias nas escolas: Elmano diz que livros de todas as religiões serão contemplados

O governador Elmano de Freitas (PT) justificou, e explicou, como deve ser colocado em prática o projeto de “Bíblias nas escolas”, no qual o Estado vai comprar e disponibilizar Bíblias nas escolas públicas do Estado. Conforme o governador, não serão apenas livros cristãos a serem incluídos nas bibliotecas, com a iniciativa também abrangendo outras religiões, “todas aquelas que o povo brasileiro professar, que o povo cearense professar".



A declaração aconteceu nesta terça-feira, 13, em Brasília, onde o petista cumpriu agenda. O projeto está em voga desde a semana passada quando o governador “abraçou” a pauta em durante congresso evangélico "Ceará Pentecostal", na Igreja do Senhor Jesus.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele afirmou que iria garantir o projeto de autoria do deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos): "E eu tô aqui para dizer a vocês, o projeto será aprovado, as bíblias serão compradas e serão colocadas nas escolas do Estado”.