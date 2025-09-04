Festa termina com briga generalizada ao lado de Igreja em Potengi, no Cariri

Festa termina com briga generalizada ao lado de Igreja em Potengi, no CaririEm um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver várias pessoas envolvidas em agressões físicas, trocando socos e empurrões
A noite de abertura da festa de aniversário de 68 anos do município de Potengi, na região do Cariri cearense, terminou em confusão generalizada. O episódio aconteceu ao lado da Igreja Matriz da cidade e foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais.
Nas imagens, é possível ver várias pessoas envolvidas em agressões físicas, trocando socos e empurrões. A confusão se espalhou rapidamente pelo entorno.
Ainda não há informações sobre a motivação da briga nem se houve feridos. Também não foi confirmado se a Polícia Militar esteve presente no local ou se houve prisões.
A rádio O POVO CBN Cariri procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) para obter mais informações sobre o caso, mas até o momento não obteve retorno.