Festa termina com briga generalizada ao lado de Igreja em Potengi, no Cariri

A confusão generalizada ocorreu na noite de abertura da festa de aniversário do município de Potengi, na região do Cariri / Crédito: Reprodução/ O POVO CBN Cariri

A noite de abertura da festa de aniversário de 68 anos do município de Potengi, na região do Cariri cearense, terminou em confusão generalizada. O episódio aconteceu ao lado da Igreja Matriz da cidade e foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais. LEIA MAIS | Potengi é o 1º município do Ceará a anunciar reajuste a professores abaixo do piso nacional

