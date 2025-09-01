Motoqueiros fazem "disputa de barulho" com escapamentos adulterados em Juazeiro do Norte

Motoqueiros fazem "disputa de barulho" com escapamentos adulterados em Juazeiro do NorteMoradores do entorno do Parque de Vaquejada Padre Cícero denunciaram barulho excessivo e falta de fiscalização durante um evento de motos nesse domingo
Moradores do entorno do Parque de Vaquejada Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, denunciaram perturbação sonora e irregularidades durante um evento realizado nesse domingo, 31. A atividade reuniu motoqueiros para uma competição conhecida como “pega de motos”, em que há “disputa de barulho” com escapamentos adulterados, além de uso dos chamados “paredões de som”.
De acordo com relatos, a concentração de motoqueiros no local começou por volta das 10h30min e se estendeu até 21 horas. Uma moradora afirmou à rádio O POVO CBN Cariri que precisou fechar todas as portas e janelas da casa devido ao barulho intenso.
“Era um som insuportável. Quando eu falo insuportável não é exagero. A altura era muito acima do permitido. Pelo que a gente soube, havia disputa de paredão e pega de moto. Acredito que só parou porque alguns vizinhos ligaram para a polícia”, afirmou a moradora, que pediu para não ser identificada.
Além da poluição sonora, outros moradores relataram ausência de fiscalização durante o evento. Um segundo denunciante afirmou que bebidas alcoólicas estavam sendo comercializadas sem controle, inclusive para adolescentes.
O evento era pago e exigia ingresso para entrada. A Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte confirmou que emitiu alvará sonoro para a o evento. Sobre o barulho, o órgão afirmou que a fiscalização caberia à Polícia Militar Ambiental.
Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que a responsabilidade pela fiscalização de eventos que possam causar esse tipo de ocorrência é, prioritariamente, dos órgãos ou entidades municipais de meio ambiente.