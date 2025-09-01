Motoqueiros fazem "disputa de barulho" com escapamentos adulterados em Juazeiro do Norte

Evento causou transtornos a população do entorno do Parque de Vaquejada de Juazeiro do Norte / Crédito: Reprodução / Redes sociais

Moradores do entorno do Parque de Vaquejada Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, denunciaram perturbação sonora e irregularidades durante um evento realizado nesse domingo, 31. A atividade reuniu motoqueiros para uma competição conhecida como “pega de motos”, em que há “disputa de barulho” com escapamentos adulterados, além de uso dos chamados “paredões de som”. De acordo com relatos, a concentração de motoqueiros no local começou por volta das 10h30min e se estendeu até 21 horas. Uma moradora afirmou à rádio O POVO CBN Cariri que precisou fechar todas as portas e janelas da casa devido ao barulho intenso.