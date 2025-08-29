Bolsonaro planejava viagem ao Cariri em setembro, diz Carmelo

Deputado Carmelo Neto disse que Bolsonaro planejava visita ao Cariri em setembro, antes das restrições impostas pelo STF. / Crédito: Denilson Rodrigues / O POVO CBN Cariri

O deputado estadual licenciado Carmelo Neto (PL) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pretendia visitar a região do Cariri, neste mês de setembro, para participar do seminário Rota 22, caravana realizada nacionalmente pelo Partido Liberal. A declaração foi feita nesta sexta-feira, 29, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri. Carmelo Neto destacou que Bolsonaro gostaria de comparecer ao evento em Juazeiro do Norte, mas não poderá por motivos de saúde e das recentes restrições judiciais determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente.