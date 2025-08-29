Bolsonaro planejava viagem ao Cariri em setembro, diz Carmelo

Bolsonaro planejava viagem ao Cariri em setembro, revela Carmelo NetoDeputado Carmelo Neto disse, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, que Bolsonaro planejava visita ao Cariri para participar do seminário Rota 22; mas que questões de saúde e as restrições impostas pelo STF impedem a presença do ex-presidente
O deputado estadual licenciado Carmelo Neto (PL) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pretendia visitar a região do Cariri, neste mês de setembro, para participar do seminário Rota 22, caravana realizada nacionalmente pelo Partido Liberal. A declaração foi feita nesta sexta-feira, 29, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.
Carmelo Neto destacou que Bolsonaro gostaria de comparecer ao evento em Juazeiro do Norte, mas não poderá por motivos de saúde e das recentes restrições judiciais determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente.
“O presidente Bolsonaro, inclusive, queria muito poder participar. Infelizmente ele está impedido, primeiro por uma questão de saúde, em julho, quando fez uma cirurgia muito longa ainda decorrente da facada de 2018, e depois pelas medidas injustas que foram impostas a ele, desde a tornozeleira até a prisão domiciliar”, afirmou.
Leia mais
Ainda segundo o deputado, o ex-presidente acompanha de perto os debates do partido. “O presidente Bolsonaro queria muito estar no Cariri. Mas, com essas condições, infelizmente não será possível”, acrescentou. Segundo Carmelo, a presença de Bolsonaro estava prevista como parte da etapa final do Rota 22 no Ceará, iniciativa do partido que percorre municípios para ouvir a população e apresentar propostas.
O deputado explicou que, no Cariri, o projeto ocorre em três fases: primeiro, uma equipe visitou cidades para mapear obras do governo Bolsonaro; depois, foram realizadas oficinas – a primeira em Barbalha, na quinta-feira, 28, e a segunda no Crato, nesta sexta-feira; por fim, o encerramento está previsto para Juazeiro do Norte, onde será realizado um seminário em setembro.
Na entrevista, Carmelo também ressaltou a importância do Cariri para a oposição no Ceará. Ele citou a reeleição do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), e a atuação de lideranças locais ligadas ao PL.
“Juazeiro é um marco para o Ceará, com o primeiro prefeito reeleito da história. No Crato e em Barbalha, por pouco também não saímos vitoriosos. E o vereador Boaz tem feito um grande trabalho, sendo referência não só aqui na região, mas em todo o Estado”, declarou.