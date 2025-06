Professora morre após batida entre moto e caminhão no Crato

O acidente aconteceu na altura do Sítio Zabelê, zona rural do Crato. De acordo com apurações iniciais, o pneu da moto estourou e o veículo colidiu com o caminhão, que passava ao lado. Em seguida, a motocicleta pegou fogo na pista.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para socorrer as vítimas. A mulher que estava na garupa da moto teve a perna amputada no acidente e foi internada em estado grave no Hospital Regional do Cariri (HRC).

Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

A rádio O POVO CBN Cariri solicitou informações sobre a ocorrência à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e ao Hospital Regional do Cariri (HRC). A matéria será atualizada assim que houver retorno.