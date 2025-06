Justiça concede liberdade a filho do prefeito de Aurora que atropelou e matou idoso

Ao O POVO , a defesa do estudante, representada pelo advogado Vinicius Ramos, informou que Marcondes “apresentará-se novamente a todos os atos que foram intimados e respeitará integralmente as condições fixadas”.

A decisão que revogou a prisão preventiva foi proferida pelo juiz José Gilderlan Lins, da Vara Única da Comarca de Aurora, e assinada no domingo, 23. No despacho, o magistrado substituiu a prisão por medidas cautelares.

Ainda segundo o advogado, a defesa permanece à disposição do Poder Judiciário e do Ministério Público para colaborar com o regular andamento do processo.