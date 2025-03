Morre Mestra Margarida, matriarca da Cultura do Cariri, aos 89 anos

Morreu nesta sexta-feira, 7, a Mestra Margarida Guerreiro , intitulada Matriarca da Cultura do Cariri, aos 89 anos de idade. A informação foi confirmada pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult-CE), em publicação nas redes sociais .

Nomeada Tesouro Vivo da Cultura do Ceará em 2004, Mestra Margarida foi membro do primeiro grupo de mestres cearenses, sendo pioneira entre os Mestres de Reisado de Juazeiro do Norte, como recorda a nota publicada pela Universidade Federal do Cariri (UFCA).