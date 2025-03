Cariri: obras do Hospital Veterinário da UFCA têm início previsto para abril

Informação é do diretor de infraestrutura da UFCA, Washington Luiz de Souza. Com investimento de quase R$10 milhões, o Hospital Veterinário deverá beneficiar tanto a comunidade acadêmica quanto a população da região

O Governo Federal autorizou a construção do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Cariri (UFCA), que será erguido no campus Crato. Com um investimento de quase R$ 10 milhões, a obra tem prazo de conclusão estimado em 24 meses e promete beneficiar tanto a comunidade acadêmica quanto a população da região.

Informação foi dada durante entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, pelo diretor de infraestrutura da UFCA, Washington Luiz de Souza. Ele destacou que os trabalhos devem começar na primeira quinzena de abril.