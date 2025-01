Água e lixo acumulados tomam cruzamento do bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte

Os alagamentos e o acúmulo de lixo entre as ruas Francisco Martins de Sousa e Maria Soares tem causado transtornos para os moradores do bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte. O cruzamento tem um buraco enorme, que acaba sendo preenchido pela água da chuva e por resíduos.

A rádio O POVO CBN Cariri esteve no local na manhã de quarta-feira, 29, e identificou dificudade no tráfego de pedestres. Além disso, há aumento dos riscos de proliferação de doenças endêmicas.