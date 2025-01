Juazeiro do Norte: Romaria de Nossa Senhora das Candeias segue até domingo, 2

Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores receberá fiéis / Crédito: Banco de imagens / O POVO

O Dia de Nossa Senhora das Candeias, uma das representações da Virgem Maria, será comemorado na Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte (CE), a 508 km de distância de Fortaleza. A liturgia teve início nesta quarta-feira, 29, e termina no domingo, 2 de fevereiro. "Maria, vida e doçura, esperança sois", é o lema da edição de 2025. Serão montados atos devocionais, atividades culturais e apresentações musicais. O dia oficial da Santa, 2 de fevereiro, terá a tradicional procissão luminosa, uma caminhada que percorrerá as ruas do centro do Município, partindo da Capela do Socorro em direção à Basílica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Pedimos a graça de olharmos para Deus com os mesmos olhos de Maria, a Mãe que fixou a confiança em Cristo, colocou-se a caminho e, com esperança, também se fez peregrina e romeira do Reino”, disse padre Cícero José, reitor da unidade religiosa. A romaria encerra o Ciclo 2024 e 2025, período de seis meses que tem início em julho com a romaria de falecimento de padre Cícero Romão, que receberá tributo.

Segundo informações da Basílica, os romeiros utilizam diversos meios de transporte para deslocamento, como ônibus, carro, moto e a pé. Desde 2003, um grupo de devotos do município de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, faz o percurso utilizando bicicletas. “Esse movimento de ida de volta favorece o desenvolvimento econômico, político, cultural e religioso da nossa Cidade”, afirma o padre. Segundo a Prefeitura de Juazeiro, houve um aumento de fluxo de turistas por conta da programação. Quem foi Nossa Senhora das Candeias? Ao explicar quem gera tamanha peregrinação, o religioso cita a música do Roberto Carlos, “Todas as nossas senhoras”, pela letra indicar a semelhança das representações marianas.

Ele explica que o nome depende da realidade e da localidade. Então, também é conhecida como Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora da Purificação, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora de Fátima. “A mulher de muitos títulos”, descreve. Para o reitor, é um dos momentos religiosos mais bonitos da Cidade. Também reflete que a celebração da festa faz lembrar que cada amanhecer é uma nova oportunidade de recomeço, independentemente de dificuldades enfrentadas. Serviço Festa e Romaria de Nossa Senhora das Candeias 2025

Tema: “Servo de Deus Padre Cícero Romão: o missionário do Sertão”

Lema: “Maria: vida e doçura, esperança sois”

Quando: 29 de janeiro a 1º de fevereiro

Onde: Basílica Santuário Mãe das Dores (Rua Padre Cícero, 147, Centro) - Juazeiro do Norte (CE)

Missas: 6, 9, 16 e 19 horas

5 horas – Ofício da Imaculada Conceição

12 horas - Coroa das Dores; Canto do Maria, valei-nos; Bênção do Santíssimo Sacramento e dos objetos de devoção.

14 horas - Terço da Misericórdia

15 horas - Encontro com os Romeiros

17 horas e 30 minutos – Leitura das intenções

18 horas e 30 minutos – Momento Mariano

20 horas e 30 minutos - Show do Chapéu - Vila Tabuleiro



Capela do Socorro

Onde: Capela do Socorro (rua Santa Luzia, S/N, Socorro) - Juazeiro do Norte (CE)

Missas: 7, 10, 15 e 17 horas