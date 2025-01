Conjunto habitacional abandonado em Juazeiro vira ponto de uso de drogas e até de prática de paintball

Um conjunto habitacional localizado no bairro Limoeiro, em Juazeiro do Norte , permanece abandonado há pelo menos 10 anos. Segundo apuração da rádio O POVO CBN Cariri , o local tem sido utilizado como abrigo para usuários de drogas, pessoas em situação de rua e até como espaço para a prática de paintball.

Mesmo assim, a construtora teria iniciado a obra e, de acordo com a Sedest, nenhuma das medições foi assinada pelo gestor municipal. Conforme a Prefeitura, um dos blocos do conjunto habitacional desabou e a responsabilidade pelos prejuízos foi atribuída à construtora.

Prefeitura informou ainda que os imóveis não são de sua responsabilidade, cabendo à empresa decidir o destino do empreendimento. Afirmou que o projeto de urbanização foi modificado e as famílias foram reassentadas em 50 unidades habitacionais no bairro Pedrinhas, 76 no São José e 32 no Antônio Vieira.