200 mil romeiros devem visitar Juazeiro do Norte durante a Romaria de Candeias de 2025

Devotos seguravam velas, candeeiros e lamparinas e entoavam benditos e orações em alusão a Nossa Senhora das Candeias e Padre Cícero / Crédito: Farias Júnior/CBN CARIRI

A cidade de Juazeiro do Norte deve receber 200 mil visitantes ao longo da Romaria de Nossa Senhora das Candeias de 2025. A informação foi compartilhada pelo secretário de Turismo do município, Renato Willamys, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta terça-feira, 28. A festa marca o encerramento do Ciclo de Romarias de Juazeiro. Realizada entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, a programação da romaria conta com celebrações religiosas e atividades culturais em vários pontos da cidade. O encerramento da festividade é marcado pela ‘Procissão de Luz’, evento que percorre ruas do centro, partindo da Capela do Socorro em direção à Basílica de Nossa Senhora das Dores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo Renato Willamys, a Prefeitura tem organizado diversos setores para receber os romeiros até o dia 2 de fevereiro. As medidas são focadas nas áreas de assistência social e saúde pública. Ele destaca um ponto de atendimento ao romeiro montado na Igreja Matriz de Juazeiro do Norte.