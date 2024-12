Covid-19: Crato, na região do Cariri, registrou 16 casos da doença

Imagem de apoio ilustrativo. Testar casos suspeitos é uma estratégia importante para conter a doença / Crédito: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil

Os casos de Covid-19 vêm aumentando em todo o Estado, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). A região do Cariri confirma a tendência. Só no município do Crato foram registrados 17 casos da doença. Por sua vez, Farias Brito teve uma confirmação. Outros 26 municípios da região registraram juntos dez casos.

À rádio O POVO CBN, a secretária da Saúde de Farias Brito, Maria Marcleide, explicou que as recomendações para que o aumento de casos não aconteça permanecem as mesmas.

De acordo com Marcleide, é necessário realizar a "testagem, que é muito importante; em casos positivos, o paciente deve seguir o isolamento e o uso de máscara", explica.

“O Estado realmente teve esse aumento de casos e isso já é reflexo do nosso zelo, da nossa vigilância atuante, que nós começamos a testar todos os nossos pacientes internos com sintomas gripais. Como reflexo disso, tivemos um caso positivo detectado dentro do nosso município”. Segundo a secretária da saúde, o paciente que testou positivo possui 83 anos e possui outras doenças pré-existentes, mas já havia sido vacinada.