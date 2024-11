Dono de carro filmado arrastando cachorro em rodovia do Ceará afirma que animal foi encontrado morto

De acordo com o tenente do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), Rodrigo Barbosa, dono do veículo disse que encontrou o animal morto e, por medo, decidiu arrastá-lo para outro local

No fim de semana, o vídeo de um cachorro amarrado e arrastado por um carro na CE-292, no Cariri, chocou quem o via. De acordo com o tenente Rodrigo Barbosa, do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, nesta segunda-feira, 25, o proprietário do veículo alegou ter encontrado o animal morto em uma propriedade rural e, por medo, decidiu arrastar o animal para outro local.

"Mesmo em situações de descarte, é importante seguir as orientações adequadas para enterrar ou incinerar o animal, evitando cenas chocantes como essa", alertou o tenente. As imagens, que haviam sido feitas por outro motorista, mostravam o cão sendo puxado por uma corda presa na parte traseira do carro. O registro foi feito na altura da Chapada do Araripe, a menos de 10 km da zona urbana do Município.