Cachorro amarrado em corda é arrastado por carro em rodovia no Cariri

Animal é arrastado por carro no Cariri Crédito: Reprodução Redes Sociais

Um motorista foi flagrado arrastando um cachorro em Nova Olinda, na Região do Cariri, na noite dessa sexta-feira, 22, na rodovia CE-292. O animal estava amarrado pelo pescoço em uma corda. A cena foi filmada por outro motorista, que enviou o vídeo para a rádio O POVO CBN Cariri. As imagens mostram o cão sendo puxado por uma corda presa na parte traseira do carro. O registro foi feito na altura da Chapada do Araripe, a menos de 10 km da zona urbana do Município. Não há informações sobre o estado de saúde do animal. O veículo estava com a seta do lado direito ligada, indicando que poderia a qualquer momento parar no acostamento. A rádio O POVO CBN Cariri apurou que a placa do carro foi identificada pela Polícia.

O Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) de Juazeiro do Norte realiza diligências para localizar o proprietário do veículo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) disse, em nota, que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil como maus-tratos a animais. Confira a nota na íntegra: "A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que apura as circunstâncias de um crime de maus-tratos a animais, que teria ocorrido no município do Crato - Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado.