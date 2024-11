Com 1.400 vagas, UFCA abre inscrições para cursos EaD; veja datas

Serão 1.400 vagas distribuídas entre sete cursos superiores, sendo duas licenciaturas e cinco tecnólogos Crédito: Davi Moreira/Dcom (UFCA)

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) oferecerá 1.400 vagas para cursos de Educação a Distância (EaD). Inscrições seguem até o dia 8 de dezembro e podem ser feitas pelo formulário eletrônico. As vagas serão distribuídas entre sete cursos superiores, sendo duas licenciaturas (Matemática e Filosofia) e cinco tecnólogos — que têm uma menor duração: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados (com ênfase em Ciência de Dados), Gestão Financeira, Processos Gerenciais e Produção Multimídia. Os cursos ofertados pela UFCA no formato EaD são mantidos por meio de fomento do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), que está vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Sobre a seleção e polos de apoio presencial Na modalidade de ampla concorrência ou nas vagas reservadas para ações afirmativas, poderão participar os candidatos que tenham realizado alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos últimos dez anos — entre 2014 e 2024. Em relação às vagas prioritárias a agentes públicos e docentes da educação básica, nos cursos de Matemática, Filosofia e Processos Gerenciais, o critério de seleção vai utilizar a média do histórico escolar. Segundo informações da UFCA, as graduações EaD dispõem de polos presenciais em diversas cidades do Ceará. Os polos são usados para o desenvolvimento de algumas atividades presenciais requeridas pelos cursos. Essas atividades são obrigatórias para conclusão das formações e estão regulamentadas pelo decreto nº 9.057/2017.