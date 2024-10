Motorista morre após caminhão tombar na CE-292, no Crato

Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, mas o motorista morreu no local

Imagens do acidente captadas por câmeras de monitoramento mostram o momento em que o caminhão perde o controle na pista , enquanto uma moto atravessa na via contrária. Instantes depois, o veículo tomba no acostamento, espalhando uma fumaça branca pela rodovia, em decorrência do gesso despejado.

Um caminhão carregado de gesso tombou na rodovia CE-292, na zona rural do Crato , na manhã de sexta-feira, 18. O acidente aconteceu na altura do Sítio Guaribas. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e faleceu no local. O homem era natural de Araripina (PE).

O caminhão ficou com as rodas suspensas e a cabine do veículo ficou encoberta pelo matagal no acostamento. O motorista ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também participaram do atendimento, constatando o óbito.



Em nota à rádio O POVO CBN Cariri, o Corpo de Bombeiros de Crato informou que o homem foi retirado do veículo com apoio do guincho da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a Delegacia Regional da Polícia Civil do Crato investiga as circunstâncias do acidente.