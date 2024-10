Guardas de segurança privada golpeiam homem ajoelhado em Juazeiro do Norte

No vídeo, o homem aparece ajoelhado diante dos dois agentes, que ameaçam e agridem fisicamente a vítima com tapas e socos. Em determinado momento, um dos seguranças segura o homem pelo cabelo e ameaça atingi-lo com uma faca.



Após a repercussão do vídeo, a Cariri Monitoramento informou que afastou os agentes das atividades. Em nota, a empresa disse que está adotando todas as providências necessárias para apurar as circunstâncias do ocorrido. “Já mantivemos contato com os familiares da vítima e nos disponibilizamos a cooperar com as investigações”, diz o comunicado.



Os dois seguranças vão responder a um processo disciplinar interno. A empresa diz que, caso comprovado desvio de função, vai atuar para responsabilizar os envolvidos “na forma da Lei, com o rigor e a agilidade que a situação requer”.



A rádio O POVO CBN Cariri procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para obter mais informações sobre o caso, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Quando as informações foram recebidas, esta matéria será alterada.