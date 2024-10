Avião monomotor cai no Cariri e deixa duas pessoas feridas

Aeronave estava vindo de João Pessoa, na Paraíba, e tinha como destino Juazeiro do Norte, no Ceará

Um avião monomotor caiu na tarde deste sábado, 5, em Missão Velha, na região do Cariri cearense. Dois homens estavam na aeronave no momento do acidente e apresentaram ferimentos leves.

De acordo com informações apuradas pela rádio O POVO CBN Cariri, a aeronave estava vindo de João Pessoa, na Paraíba, e tinha como destino Juazeiro do Norte, no Ceará.