Polícia Federal apreende R$ 500 mil em espécie durante operação no Cariri

Investigação começou a partir de denúncias sobre o transporte irregular do dinheiro, que estaria sendo usado para a compra de votos na região do Cariri

A Polícia Federal (PF) prendeu duas pessoas com R$ 500 mil em espécie em Juazeiro do Norte, no Cariri, nessa quinta-feira, 26. A investigação começou a partir de denúncias sobre o transporte irregular do dinheiro, que estaria sendo usado para a compra de votos na região.

Com as informações, os agentes federais iniciaram as diligências e acompanharam o suspeito. Na abordagem, foi localizada a quantia sem origem aparente ou uma justificativa correta para aquele transporte.

O valor estava sob a posse de dois suspeitos que foram levados à sede da Polícia Federal em Juazeiro do Norte.