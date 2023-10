Reitor da UFCA discute construção de hospital veterinário universitário com ministro da Educação

O reitor da Universidade Federal do Cariri (UFCA), Silvério Freitas, esteve reunido em Brasília, com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) no último dia 18. Dentre as pautas discutidas, foi tratada a construção do primeiro hospital veterinário universitário do interior do Ceará, que ficará localizado no campus da cidade do Crato.

Segundo a UFCA, a obra tem orçamento previsto de R$ 13 milhões. O equipamento será utilizado por estudantes de Medicina Veterinária da instituição e oferecerá serviços à população geral, através de atendimento clinico-cirúrgico e diagnóstico. A intenção é atender rebanhos de produtores rurais, animais de companhia ou animais silvestres.

Em entrevista ao repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, o reitor destacou outras obras da UFCA discutidas com Camilo Santana, dentre elas a construção do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina (FAMED), localizada no campus Barbalha, e a ampliação do Restaurante Universitário (RU) do campus Juazeiro do Norte, orçada em R$ 3,5 milhões.