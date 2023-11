UFCA oficializa parceria com MCTI para especialização em Economia Solidária

"Essa especialização será comandada pela UFCA, mas será aberta para todo o Brasil e terá relação com universidades de fora do País", declarou o titular da pasta, Inácio Arruda, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) oficializou nessa segunda-feira, 30, uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para criar de uma especialização em economia solidária. O curso será na modalidade de Ensino à Distância (EAD). O investimento é de cerca de R$ 4 milhões .

Segudo Arruda, "será uma especialização ampla e importante, pois liga essa questão da economia solidária com a formação acadêmica". "Será feita uma movimentação entre os pesquisadores que estão dentro da universidade com o meio social”, explica

Para Waleria Menezes, professora da UFCA e coordenadora da especialização em Economia Solidária, o nascimento do projeto é uma oportunidade para redução das desigualdades acadêmicas existentes no Brasil. “Esse projeto poderia ter nascido no Centro-Sul, que é de onde as propostas geralmente saem. Mas ele saiu do Nordeste, do Cariri", comemora a docente.

Isso é começar a reduzir as assimetrias do processo de produção de ciência e tecnologia, que fica muito concentrado no eixo Sul-Sudeste”, analisa Waleria.

Além da especialização em economia solidária, com o repasse do MCTI, será criado também um projeto de capacitação em piscicultura – área relacionada à criação de peixes em ambientes controlados. O público-alvo serão os pequenos produtores e agricultores familiares da região do Cariri.

O edital para a especialização em economia solidária tem previsão de lançamento para novembro, com 180 vagas. A modalidade da formação será em EAD, com atividades síncronas e aulas ao vivo. Candidatos de todo o Brasil poderão se inscrever.