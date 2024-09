Incêndio atinge vegetação e se alastra para lotamento no Crato

Devido aos fortes ventos e ao tempo seco da localidade, as chamas espalharam-se com velocidade e chegaram perto de moradias

Um incêndio florestal foi registrado na cidade do Crato, na região do Cariri, nessa terça-feira, 10. As chamas atingiram um loteamento no bairro Vila Lobo, espalhando-se com velocidade e deixando uma grande nuvem de fumaça. A ocorrência não teve feridos. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) investiga a possibilidade de o fogo ter origem criminosa.

Segundo moradores, o incêndio teve início por volta do meio-dia e perdurou até as últimas horas da noite. As chamas foram controladas por oficiais da 2ª Companhia do 5º Batalhão de Bombeiros Militar do Ceará. Devido à vegetação seca e aos fortes ventos no local, o fogo alastrou-se com velocidade e chegou próximo a residências da localidade.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta quarta-feira, 11, o capitão do Corpo de Bombeiros, Josiel Bezerra, explicou que a operação para debelar o incêndio utilizou uma viatura Auto Bomba Tanque e Salvamento (ABTS), equipamento munido com mangueira para jatos de água. Ele esclareceu que as condições climatológicas da região durante o segundo semestre do ano favorecem o surgimento de focos de incêndio. Por isso, é recomendado evitar atividades que envolvam o uso de fogo.