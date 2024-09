Árvore centenária é cortada no Crato durante a madrugada

O município do Crato, distante 538 quilômetros (km) de Fortaleza, amanheceu sem uma de suas habitantes mais longevas nesta terça-feira, 17. Uma árvore centenária, localizada no bairro São José, foi cortada durante a madrugada, sem que os moradores da região percebessem. As informações são da rádio O POVO CBN Cariri.

A situação foi denunciada por habitantes do entorno nesta manhã, quando eles foram surpreendidos pela ausência da árvore no local. No ponto onde ficava o vegetal, restou apenas um pedaço do tronco, sem o mínimo sinal sobre o que foi feito com o resto da estrutura.