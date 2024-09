Mais de 160 colisões contra postes deixam 21 mil pessoas sem luz no Cariri em 2024

Mais de 21 mil pessoas ficaram sem energia elétrica na região do Cariri durante o ano de 2024 por conta de colisões contra postes. O dado foi informado pelo responsável da Base Sul da Enel Ceará, Jackson de Melo, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta terça-feira, 3.

Segundo as estimativas da empresa, foram registradas 162 ocorrências que envolvem acidentes e colisões com postes de luz ao longo dos seis primeiros meses deste ano. O maior número de registros foi no triângulo Crajubar, perímetro formado pelas cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, que concentra o maior volume populacional e frota de veículos do Cariri.

Jackson explicou que a Enel tem desenvolvido estratégias para reduzir o número de clientes impactados após a ocorrência de colisões contra postes de energia elétrica. Ele pontuou que o trabalho de restabelecer o fornecimento de luz após uma batida pode demorar horas e demandar um grande número de funcionários.