Falso pastor é preso no Ceará suspeito de matar e esquartejar produtor rural na Paraíba

Luiz Weber Antony de Farias Junior, conhecido como Junior de Nereida, foi vítima de estelionato e homicídio Crédito: Reprodução/ Instagram- Luiz Weber Antony

Um homem que se passava por pastor evangélico foi preso na manhã desta quarta-feira, 10, suspeito de assassinar, esquartejar e ocultar o cadáver de um produtor rural na região de Itaporanga, no sertão da Paraíba. O suspeito, de 46 anos, foi capturado em Farias Brito, região do Cariri, no Ceará. A vítima, Luiz Weber Antony de Farias Junior, conhecido como Junior de Nereida, desapareceu em 2022, na cidade de Itaporanga, no entanto, o corpo do homem só foi encontrado em abril de 2023, oito meses após o crime. O cadáver estava enterrado em uma cova rasa na propriedade da vítima, que fica na zona rural de Itaporanga. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A ação ficou a cargo da Polícia Civil da Paraíba, por meio do Grupo Tático de Itaporanga (GTE). Um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra o pastor após a conclusão das investigações e do inquérito policial.