Casal é preso em Barbalha após esconder quase 1 kg de drogas dentro de pneu

A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) prendeu, na tarde desta sexta-feira, 17, um casal que transportava cerca de 1kg de entorpecentes dentro do pneu estepe de um carro. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização rodoviária no município de Barbalha, na Região do Cariri, no Ceará.

Conforme a PRF, a ação teve início após equipes da corporação e da Polícia Civil identificarem o fluxo suspeito de um automóvel entre os estados de Pernambuco e Ceará. Com base na troca de informações entre as Forças de Segurança, o núcleo especializado da polícia iniciou uma investigação para localizar o veículo.

O veículo foi abordado pela equipe de policiais no distrito de Riacho do Meio, em Barbalha, e, conforme a polícia, foram encontrados 384 gramas de maconha tipo skunk e 601g de cocaína.