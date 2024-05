Criança de 4 anos morre após ser agredida a pauladas

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou em nota que a Polícia Civil do Ceará está investigando o caso e que a apuração do caso está sob responsabilidade da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

O caso foi registrado na última terça-feira, 30, quando uma mulher com problemas mentais teria atacado a criança com um objeto contundente. A criança foi levada por vizinhos para uma unidade hospitalar em Barbalha , no Cariri.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram as primeiras informações que servirão de guia para as investigações.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.