Casal é preso por tráfico de drogas em Jaguaribe

Um casal foi preso durante a última quinta-feira, 2, no município de Jaguaribe, a 293 quilômetros (km) de Fortaleza, suspeito de ligação com tráfico de drogas. A dupla foi presa em flagrante no local em que realizava as vendas dos entorpecentes. Com eles ainda foram apreendidos uma arma, um aparelho celular e munições, além de materiais usados para o comércio ilegal.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), as capturas foram realizadas após agentes receberem informações sobre uma residência que estaria sendo servindo como ponto para a venda de drogas.