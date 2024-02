Aluno da Fatec do Cariri desenvolve sistema de energia solar inspirado no girassol

Um aluno da Faculdade de Tecnologia (Fatec) do Cariri desenvolveu um sistema de energia fotovoltaica — fonte energética que utiliza a radiação solar para gerar eletricidade — inspirado no girassol. A tecnologia busca tornar a energia solar mais eficiente e barata. O equipamento deve começar a ser testado ainda em 2024.

O professor e pesquisador, Sebastião Erailson, da Fatec, é o responsável pela idealização e orientação do projeto junto ao aluno José De Luna, do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial. A tecnologia, além disso, é fruto de uma parceria entre pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), do Instituto Federal do Ceará (IFCE) e da Fatec Cariri.

Diferentes de outras placas solares, que ficam fixas em um único ponto ou se movimentam com base em temporizadores, o equipamento busca seguir o movimento do sol, assim como os girassóis.