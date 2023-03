UFCA realiza eleições para a escolha de reitor e vice-reitor reitor

A Universidade Federal do Cariri realiza eleições para a escolha do novo reitor e vice-reitor que atuarão no quadriênio 2023-2027. A votação acontece nos dias 14 e 15 de março, de forma presencial, e conta com 21 urnas do Tribunal Regional Eleitoral que serão colocadas nos campi da UFCA em Juazeiro do Norte, Barbalha, Brejo Santo e Crato.

Participam da votação o corpo docente, discente e técnico-administrativo da Universidade e, cada um dos aptos votará em uma urna específica. As urnas serão distribuídas da seguinte forma: 12 urnas para Juazeiro do Norte, sendo 4 por unidade; 3 em Brejo Santo, 3 em Crato e 3 em Barbalha.

O local onde cada urna estará localizada será comunicada junto com a relação dos mesários, posteriormente. O único Campus que não haverá urnas é o de Icó pela ausência de alunos matriculados e servidores lotados.

Candidatos aos cargos de reitor e vice-reitor

Nesta eleição, duas chapas disputam a reitoria. A chapa apoiada pelo atual reitor, professor Ricardo Ness, é formada pelo professor Silvério Júnior, como reitor, junto à professora Ledjane Sobrinho, como vice-reitora. Silvério é docente de Agronomia, do Campus Crato e atua na gestão desde a criação da Universidade, além de ter sido pró-reitor de Planejamento e Administração. Ledjane Sobrinho, candidata a vice-reitora, atua como pró-reitora de Assistência Estudantil.

Em oposição, está o professor Rodrigo Lacerda, como candidato a reitor, e o professor João Adolfo, como candidato a vice-reitor. Lacerda é professor de Matemática e diretor do Instituto de Formação de Educadores da Universidade, e o professor João Adolfo atua no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Ambas as chapas possuem perfil no instagram para que os eleitores possam conhecer as propostas de cada uma, pelos perfis @chapa10ufca e @ufcachapa20.

Logística da votação

Em cada local de votação, haverá um representante da comissão eleitoral para acompanhar o processo. Essa comissão passará por um treinamento para manusear as urnas eletrônicas nesta terça-feira, 7, em Fortaleza.

O horário de votação nos campi será das 8 às 21 horas, com exceção de Crato e Barbalha que funcionarão das 8 às 18 horas em virtude do fluxo das atividades setoriais. A lista com o nome dos que estão aptos a votar foi divulgada no último dia 23 de fevereiro pelo site da Universidade Federal do Cariri.

