Duas mulheres são mortas na região do Cariri durante o fim de semana

As cidades de Crato e Juazeiro do Norte, na região do Cariri, registraram duas ocorrências de assassinato contra mulheres durante este fim de semana. Em um dos casos, o crime foi registrado como feminicídio: a vítima foi morta a facadas pelo namorado em frente das duas filhas crianças.

O primeiro crime ocorreu durante a tarde da última sexta-feira, 13, no bairro Romeirão, em Juazeiro do Norte. A vítima, identificada como Aline Sousa de Macêdo, tinha 25 anos e foi alvejada por disparos de arma de fogo enquanto pilotava uma motocicleta.

Na ocasião, outra mulher que estava na garupa do veículo também foi atingida, mas foi socorrida ao Hospital Regional do Cariri. Segundo a polícia, os disparos foram feitos por dois homens em uma moto. Agora, o caso segue sendo investigado pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.