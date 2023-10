Suspeito de incendiar casa da ex-namorada é preso em Juazeiro do Norte

Crime teria ocorrido no dia 7; homem não aceitava o fim do relacionamento

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de atear fogo na residência da ex-namorada, em Juazeiro do Norte, no Ceará. A prisão do indivíduo ocorreu na quarta-feira, 11, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

A investigação ocorreu por meio da Delegacia da Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte. O homem teria incendiado a casa no dia 7 deste mês e as apurações identificaram que ele não aceitava o fim do relacionamento.

Depois de identificada a situação, a unidade especializada solicitou o mandado de prisão, que foi concedido pela Justiça e cumprido pela Polícia Civil no bairro São José, após a localização do suspeito.