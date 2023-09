Polícia apreende 10kg de maconha no Cariri; apreensões superam 200 kg apenas em 2023

Ao todo, foram capturados 10 kg de maconha e balanças de precisão. Segundo a SSPDS, apenas neste ano, as apreensões de drogas no Cariri superam 213 kg

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apreendeu 10 kg de maconha em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, na última quarta-feira, 30. Na ação, três suspeitos foram presos em flagrante. Segundo os policiais, o material estava separado em 13 tabletes e foi capturado junto a balanças de precisão usadas no tráfico de drogas.

A captura ocorreu através do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas do Cariri (NCTD). Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o delegado da Polícia Civil de Juazeiro do Norte, Felipe Marinho, explicou que os suspeitos foram localizados a partir da prisão de outro envolvido com o crime na região.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Em junho, foi efetuada a prisão de um indivíduo e com ele foi apreendido armas de fogo, drogas, cadernos com anotações e diversos materiais do tráfico. A partir desta prisão, foi dado a continuidade das investigações de pessoas que estavam interligadas”, disse.