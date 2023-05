UFCA abre vagas para professor com salários de até R$ 11 mil

As inscrições vão até 12 de junho e serão feitas exclusivamente pelo site da instituição, com vagas para o campus do Crato e de Barbalha

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) divulgou o edital de concursos públicos para professores auxiliares e adjuntos, com atuação no Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade (CCAB) e na Faculdade de Medicina (Famed). Ao todo, sete vagas serão ofertadas.

Das oportunidades, seis são para o campus do Crato e uma é para o de Barbalha. Os salários variam entre R$ 3 mil e R$ 11 mil.

Vagas no campus do Crato

No Crato, as vagas são de professor adjunto para o CCAB, com regime de trabalho de 40 horas. O salário total é de R$ 11.139,64.

Para concorrerem, os candidatos devem ter graduação completa em Medicina Veterinária, Zootecnia, Agronomia, Ciências Agrícolas ou Ciências Agrárias.

Além disso, é necessário que tenham doutorado concluído em alguma destas áreas:

Clínica Médica e Cirúrgica de Equídeos



Clínica Médica e Cirúrgica de Ruminantes



Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres



Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais



Administração e Extensão Rural



Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal

As inscrições serão exclusivamente pela internet, até o dia 12 de junho, por meio da Plataforma Forms/UFCA. Para isso, os candidatos devem pagar a taxa de R$ 278.

Vaga no campus de Barbalha

Em Barbalha, há apenas uma vaga de professor auxiliar, no setor de estudos de clínica médica, urgências médicas e semiologia. O regime de trabalho é de 20 horas, com um salário de R$ 3.010,35, e atuação na Faculdade de Medicina.

Para concorrer, os participantes precisam se inscrever, até o dia 16 de junho, na Plataforma Forms/UFCA. O processo de inscrição é totalmente online.

Fora isso, os candidatos também devem pagar a taxa de inscrição, de R$ 75, e é necessário que o candidato tenha graduação em Medicina. Além da residência em Clínica Médica ou Medicina de Emergência e especialização.

Processo seletivo

As etapas são semelhantes tanto para a seleção do Crato quanto a de Barbalha, com prova escrita discursiva, prova didática e avaliação de títulos. Todas as etapas serão de caráter classificatório.

Após a publicação do resultado final das inscrições, as etapas seguintes vão ocorrer em dia, horário e local divulgados no site da UFCA.

