Estudante do Cariri alcança meta de vaquinha para cursar Medicina na Paraíba

O estudante Adriano Justino, de 17 anos, natural do Cariri, alcançou o dobro da meta estabelecida para cursar Medicina em Cajazeiras, na Paraíba. Adriano vive em condição de extrema pobreza e perderia a vaga por não ter condições de se manter em outro estado.

O jovem foi aprovado em segundo lugar no curso de Medicina na Universidade Federal de Campina Grande. Apesar da boa notícia, Adriano, que mora com os pais e os irmãos em uma casa de taipa no município de Lavras da Mangabeira, corria o risco de perder a vaga.

Em entrevista ao O POVO, Adriano contou que a notícia da aprovação gerou comoção de toda a família



“Minha mãe ficou muito eufórica e meu pai saiu espalhando a novidade para todo mundo. Foi realmente bem animador e gratificante para todos da família”.

No entanto, a possibilidade de não conseguir cursar Medicina, impactou a vida do jovem. “Fiquei meio desanimado, porque depois de todos os desafios que eu já tinha superado, não conseguiria cursar Medicina por conta de condições financeiras. Foi bem impactante”.

O jovem relatou as dificuldades enfrentadas durante o processo de estudos. Segundo ele, foi um período bem conturbado, principalmente por que o ensino médio iniciou durante a pandemia do novo coronavírus. Assim, a rotina de Adriano contava com assistir vídeos dos conteúdos no Youtube, principalmente quando canais da plataforma realizavam eventos gratuitos.

Em busca de uma rede de internet, Adriano chegava a ir em lugares vizinhos de bicicleta ou a pé, distâncias de até cinco quilômetros. Com o início das aulas no formato híbrido (on-line e presencial), a situação do estudante piorou.

“Eu fiquei muito mais à deriva, porque os materiais começaram a ficar mais escassos e não tinha transporte para eu ir até a escola. Na época, eu tinha que ir e voltar para assistir conteúdos on-line, mas eu não tinha acesso nem à transporte ou internet”.

Uma vaquinha on-line para ajudar o estudante com os custos para estudar em outro estado foi criada e divulgada por portais na internet, como a página Razões Para Acreditar.

A meta inicial era R$ 70 mil, porém, os internautas se sensibilizaram com a história do jovem e, em apenas 24 horas, o estudante conseguiu arrecadar R$ 100 mil. Até a publicação dessa matéria, o valor doado ultrapassava R$ 140 mil.

“Eu achei muito legal todo esse engajamento com a minha causa, toda essa participação das pessoas. Eu realmente não imaginava que a meta seria superada, principalmente tão rápido. A meta foi superada em um dia e foi uma surpresa para mim. Fiquei muito feliz, foi muito emocionante”, contou.

Quando se tornar médico, Adriano afirmou que buscará oferecer melhores condições para a família e se tornar um médico verdadeiramente empático com a população. Pelas redes sociais, o jovem compartilhou sobre a compra de um jaleco, que planeja utilizar nas atividades futuras.







