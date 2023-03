Estudante do Cariri é aprovado em Medicina em duas universidades públicas

O estudante Davi Aquino Dantas, de 18 anos, da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Amália Xavier, em Juazeiro do Norte, foi aprovado em Medicina em duas universidades públicas do município: Universidade Regional do Cariri (Urca) e Universidade Federal do Cariri (UFCA).

Amante da Biologia e curioso para entender como os processos acontecem, Davi encontrou na Medicina a oportunidade para trilhar o futuro.

“Foi muito gratificante. A gente sempre tem uma certa confiança, mas, ao mesmo tempo, fica com insegurança de a nota de corte no ano aumentar e acabar não entrando. A gente tem uma base só que, querendo ou não, ficamos apreensivos”, confessou.

Com a aprovação em duas universidades, o discente precisou decidir onde estudaria. O estudante escolheu a Urca e já tem grandes expectativas para o início das semestre letivo, previsto para começar na próxima segunda-feira, 13.

Com um período de descanso entre os vestibulares e o primeiro dia de aula como universitário, o jovem está ansioso pela nova jornada. Davi já faz parte de um grupo em um aplicativo de mensagens com os futuros colegas de turma e chegou a conhecer o prédio da universidade onde passará grande parte do tempo nos próximos anos.

O POVO - Como você se preparou para as provas e como era a sua rotina de estudo?

Davi Dantas - Eu acordava às 6 horas, ia para a escola, que é pertinho aqui de casa, e ficava lá até 11h25min. Às vezes, durante alguma troca de professor ou quando eu terminava a atividade de sala e sobrava algum tempo, eu sempre aproveitava para estudar o máximo possível. Baixava aulas, respondia questões ou então ia lendo algum livro. Quando eu chegava em casa, eu descansava até almoçar e estudava à tarde, das 13 até umas 17 horas, 17h30min, a hora em que eu merendava. Eu também fazia um curso presencial, só de matemática, e online eu fazia curso de todas as matérias. Seguia o cronograma do curso e respondia as questões também por lá. Eu também faço academia e gosto de jogar dominó com a minha família e amigos. A questão é adequar o tempo. Por exemplo, dá para você encaixar meia horinha para jogar algo que você gosta, conversar com alguém ou assistir a um vídeo. Isso também é importante para relaxar o corpo e voltar a estudar com mais foco e menos cansaço. Claro que não pode exagerar, ficar em redes sociais ou outras atividades e deixar os estudos de lado, mas é preciso buscar uma conciliação.

O POVO - Você sempre estudou em escola pública?

Davi Dantas - Não. Eu estudei em escola particular até o nono ano. Só que não foi em apenas uma escola, porque eu também morei no Piauí. Eu nasci em Juazeiro do Norte, mas fui para o Piauí com 6 anos de idade. Meus pais são separados, e eu fui morar com a minha mãe e os meus avós. Em 2019, eu voltei para cá, porque o meu irmão passou no vestibular também. Então, eu já estudei em, mais ou menos, sete escolas durante a minha vida. No primeiro ano do ensino médio, eu fui para a rede pública e concluí os estudos.

O POVO - Você passou em duas universidades. Como foi feita a escolha de ir para a Urca?

Davi Dantas - As duas são ótimas, mas o semestre na Urca já vai começar, no dia 13 de março. Para chegar no campus, o lugar para pegar o ônibus é perto da minha casa. Há também a questão do hospital universitário, comprado pela Urca, que já ajuda nas visitas e no internato.

O POVO - Por que você escolheu Medicina?

Davi Dantas - Na escola, eu passei a gostar muito da área de Biologia. Principalmente estudando com o professor, que aprofundava e contava os detalhes. Eu passei a entender como as coisas acontecem no nosso corpo, comecei a achar muito interessante e fui pesquisando mais sobre a área da Medicina. Eu ainda não me prendi a escolher uma especialidade, porque sempre escutei a história de que as pessoas entram na faculdade e, a partir do momento que vão estudando certas matérias, sempre acabam mudando. Porém, eu gosto muito da área de gastroenterologia.

O POVO - Quais dicas e conselhos você dá para quem também deseja ser aprovado em uma universidade pública?

Davi Dantas - Conheçam o vestibular, treinem questões e simulados, respondam provas antigas do vestibular que vai fazer e mantenham sempre uma revisão, para que você treine o tempo de prova, o nível das questões. Para que você chegue no dia da prova e não estranhe. Sei que é complicado para algumas pessoas, mas é preciso tentar conter o nervosismo. Não estudem no dia da prova ou um dia antes. Façam outra atividade que gostem para tentar tirar a aprovação do pensamento. Além de dormir bem no dia anterior para realizar uma boa prova. Desejo que as pessoas que não passaram não desistam dos seus sonhos e que consigam a aprovação. Para mim, esse resultado significa que todo o meu esforço valeu a pena. A aprovação é como uma confirmação de algo que a minha família já acreditava. Eles sempre acreditaram que seria possível a minha aprovação. Espero que as famílias apoiem e incentivem, assim como a minha família, namorada, amigos e professores me apoiaram. Sou muito grato por tudo isso.

