Hospital Regional do Cariri alerta para alta de vítimas picadas por animais venenosos

Em janeiro de 2022, o Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, atendeu 19 pessoas vítimas de picadas de animais venenosos — número que de acordo com a gerente do serviço de farmácia da unidade de saúde, Rosângela Teles, acendeu um sinal de alerta para a população do Cariri. A unidade é referência no atendimento desses casos e dispõe de um estoque de soros para picadas de cobras jararaca, cascavel, coral-verdadeira, escorpiões e aranhas.

“O melhor conselho é a prevenção. No caso de pessoas que trabalham em áreas rurais, usar calçados fechados, de preferência de cano longo, usar luvas grossas ao trabalhar até mesmo em atividades de jardinagem, evitar o acúmulo de lixo, de entulhos, e manter os jardins e quintais sempre limpos”, disse Rosângela a rádio CBN Cariri.

Apesar de o hospital ser referência para o atendimento, Rosângela afirma que a quantidade de casos de picadas de jararaca preocupa. Ela explica que 75% dos casos são vítimas atacadas por esse tipo de cobra.

A unidade é responsável por todo o estoque de soro para picada de jararaca da macrorregião de saúde do Cariri. Para ser atendido, o paciente pode ser referenciado pelo município de origem ou ir até a emergência do HRC.

Em caso de picada, Rosângela orienta que o local atingido seja lavado apenas com água e sabão. A vítima precisa ser mantida calma, sem grandes agitações, e procurar um serviço de saúde imediatamente.



