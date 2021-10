UFCA promove campanha de arrecadação para crianças carentes do Cariri

17:40 | Out. 11, 2021

Em alusão ao Dia das Crianças, celebrado nesta terça-feira, 12, a Universidade Federal do Cariri (UFCA) promove campanha de arrecadação para crianças carentes da região até dia 31 de outubro

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) vai promover pelo segundo ano consecutivo a campanha "UFCA Solidária" para arrecadar alimentos, livros, brinquedos e roupas para crianças carentes da região. Ação marca o Dia das Crianças, celebrado nesta terça-feira, 12. Até o dia 31 de outubro, pessoas interessadas em contribuir poderão estar levando suas doações nos campi da instituição (Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Brejo Santo), nos dias úteis das 8 às 17 horas.

Os materiais arrecadados serão doados às famílias assistidas pelo Instituto de Apoio à Criança com Câncer (IACC), em Barbalha. A instituição atende, atualmente, 54 crianças e oferece assistência às suas famílias. O professor da UFCA e também coordenador da campanha, Marcelo Bezerra, explicou em entrevista ao jornalista Farias Junior, na rádio CBN Cariri, nesta segunda-feira, 11, que a iniciativa foi criada no ano passado, durante o período de lockdown pela Covid-19.

“Professores, servidores e colaboradores da UFCA pensaram em uma campanha para ajudar pessoas que estavam com dificuldades. Começamos a arrecadar, conseguimos 60 cestas e distribuímos. E aí, idealizamos um projeto de extensão, sendo criado o projeto de extensão "UFCA Solidária", que se encerrou no final do ano passado, com quase seis toneladas de alimentos distribuídos”, explica. Sobre o assunto Parque do Cocó: confira programação ao ar livre para o Dia das Crianças

Gêmeas prematuras celebram o primeiro "mêsversário" e Dia das Crianças

Dia das Crianças: veja programação infantil de outubro no Dragão do Mar



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As doações do ano passado foram distribuídas em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Brejo Santo. O professor explica que para este ano foi criado um novo formato da campanha visando oferecer treinamento às famílias, a algumas instituições e a associações comunitárias. “São treinamentos e cursos rápidos voltados ao mercado de trabalho de forma a qualificar essas pessoas a um trabalho e emprego”, pontua o coordenador da campanha.

Os cursos e os treinamentos, no entanto, ainda não foram implementados, uma vez que a campanha tem focado em arrecadar donativos infantis até o final deste mês. Apesar do momento de pandemia vivido, o professor reforça a importância de ações voltadas para crianças carentes e suas famílias.



"Apesar dos tempos de crise, a gente tem esperança de dias melhores. E quem mais representa esses dias melhores e um futuro melhor, são as crianças. Então, a gente não pode deixar de regar essa semente de um novo amanhã", completa Marcelo Bezerra.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags