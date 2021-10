Gêmeas prematuras celebram o primeiro "mêsversário" e Dia das Crianças

Na véspera do Dia das Crianças, as gêmeas Agatha e Maria Elis celebraram o primeiro “mêsversário” na unidade de cuidados intermediários do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), e agora se preparam para celebrar também o Dia das Crianças.

A mãe das bebês, Maria José da Silva, 36, é natural de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e teve complicações durante a gravidez que resultaram no nascimento prematuro das filhas ainda na trigésima semana de gestação (sete meses). “Elas estão bem, só precisam ganhar peso. Uma delas já está com 2,1 kg e a outra, com 1,8 kg”. No entanto, as garotinhas ainda não têm previsão de alta.

Além do serviço de neonatologia, as gêmeas poderão contar com o acompanhamento de pediatria do HMJMA durante todo o seu primeiro ano de vida. De acordo com a médica e coordenadora do serviço de pediatria do hospital, Cláudia Darowish, é no primeiro ano de vida do bebê que se analisa o crescimento e desenvolvimento da criança. “Peso, estatura e as habilidades que o bebê vai desenvolvendo, como virar, sustentação de cabeça, engatinhar e andar. Fora isso, tem toda a alimentação, desde o aleitamento até a introdução de outros alimentos aos seis meses”, ressalta.

Além da Maternidade e serviço de Neonatologia, o HMJMA tem o acompanhamento no ambulatório, que funciona de segunda a sexta-feira. Após o primeiro ano de vida, as famílias retornam para o atendimento nos postos de atenção básica.



