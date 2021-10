Parque do Cocó: confira programação ao ar livre para o Dia das Crianças

No dia 12 de outubro, Dia das Crianças, as famílias poderão celebrar a data ao ar livre, no Parque Estadual do Cocó. A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) realizará nesta data, nas áreas Padre Antônio Tomás e Adahil Barreto, uma programação de atividades esportivas, de lazer, entretenimento e educação ambiental para a criançada.

De acordo com Paulo Lyra, gestor do Parque Estadual, o destaque está na área do arvorismo, constituído de seis estações de eco aventura, como tirolesa e muro de escalada, além dos dois parques infantis. Tudo isso localizado na área Padre Antônio Tómas. As atividades estão programadas para os horários: das 7 às 12 horas e das 14h às 17 horas. Já na área Adahil Barreto, há uma quadra poliesportiva, brinquedopraça e um parquinho infantil.

LEIA MAIS | Dia das Crianças: confira programação em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ AstraZeneca anuncia resultados animadores em testes de fármaco anticovid-19

"Criança tem que brincar. O parque costuma ser invadido pelas famílias para piqueniques, deixando a criançada correr no gramado e jogar bola na quadra. O Parque constitui-se cada vez mais como um polo de lazer para as famílias alencarinas", relata Paulo.

Programação para crianças ao ar livre no Parque Estadual do Cocó (Foto: Reprodução/Sema)



O Parque do Cocó, em parceria com o Sesc Iparana, ofertará atividades de educação ambiental, recreação, educação em saúde e nutrição para toda a criançada. As atividades estarão acontecendo nas duas áreas (Pe. Antônio Tomás e Adahil Barreto), das 8 às 12 horas, segundo o coordenador de educação ambiental do Parque, Ronaldo Santos.

"A oferta dessa programação para os usuários permite com que as pessoas passem a estreitar a relação delas com a natureza. Essas ações sempre possuem o intuito de repassar informações sobre educação ambiental e preservação do meio ambiente", comenta Ronaldo.

Serviço

Parque do Cocó área Padre Antônio Tómas

Seis estações de eco aventura, como tirolesa e muro de escalada, funcionando das 7 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Parque do Cocó área Adahil Barreto

Quadra poliesportiva, brinquedopraça e um parquinho infantil das 5h30min às 21 horas.

Para ambas as áreas

Atividades de educação ambiental, recreação, educação em saúde e nutrição para toda a criançada, das 8 às 12 horas.

Sobre a Pandemia



O gestor do Parque Estadual, Paulo Lyra, comenta que os profissionais que atuam no Parque do Cocó permanecem orientando às pessoas que: "mesmo caminhando, correndo ou em piqueniques é recomendado estar de máscara e manter um certo distanciamento social. A pandemia arrefeceu bastante, mas ainda não acabou".

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags