Cariri tem aumento no valor da tarifa de transporte intermunicipal

Moradores do triângulo crajubar foram pegos de surpresa com o anúncio de aumento da tarifa dos ônibus da Viametro Cariri nessa quarta-feira, 8, em quase 13%. A empresa, que administra as rotas de ônibus que circulam em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Missão Velha, anunciou que as rotas intermunicipais começaram a rodar com os novos valores ainda ontem.

O aumento das passagens, que ocorre anualmente no dia 1º de agosto, é feito por meio de um cálculo paramétrico, que leva em conta as variações do combustível, da inflação e dos salários dos funcionários. Após se chegar a um resultado, a alteração é aplicada em cima dos valores tarifários. Nesse ano, houve um pouco de atraso, mas as vias que sofreram alterações foram, por enquanto, as intermunicipais.

O diretor da Viametro Cariri, André Eskinazi, afirmou, em entrevista ao jornalista Farias Júnior, na rádio CBN Cariri, que o reajuste acontece por meio de um contrato de concessão com o governo e com a prefeitura. “Quem autoriza o aumento de passagem não é a empresa. Nós temos um contrato de concessão tanto com o governo, quanto com a prefeitura, onde anualmente é feito um cálculo paramétrico", explica. "Não só subiu na Viametro, subiu também em todos os ônibus intermunicipais do Estado do Ceará. Então, todas as cidades que fazem ligações intermunicipais fizeram reajuste de 12,99%”.

Sobre o assunto Aumento de violência contra animais preocupa ativistas no Cariri

Abertas inscrições para seleção de médicos para equipe de Saúde da Família em Juazeiro do Norte

Seis municípios do Cariri têm menos de 20% da população vacinada contra a Covid-19

O valor da rota, que antes era de R$ 2,75 para o triângulo crajubar (Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha), passou a custar R$ 3,00 a inteira e R$ 1,50 a meia, com tarifa social aos domingos de R$ 2,50 e R$ 1,25 respectivamente. Para Missão Velha, o valor cobrado era de R$ 4,00, aumentando desde ontem para R$ 5,50 a inteira e R$ 2,75 a meia, tendo tarifa social de R$ 3,50 e de R$ 1,75.

De acordo com André, a pandemia da Covid-19 também trouxe impactos para as tarifas de transporte público. “O custo é dividido pelo número de passageiros pagantes, então se você tem uma base diminuta de passageiros pagando por conta da pandemia e tem o custo de serviço aumentando, como é que você não consegue reajustar?”, pontua.

Em agosto de 2019, foram transportados 678 mil passageiros pela Viametro no triângulo crajubar. Atualmente, houve diminuição para 315 mil, significando pelo menos 50% de redução. A demanda atual é de 54,93%, com 75% da frota operante a fim de evitar lotação nos ônibus por conta da pandemia.



Tags