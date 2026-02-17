Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de SP pela 13ª vez

A Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de São Paulo, seguindo apuração dos votos nesta terça-feira, 17 / Crédito: Frame Mocidade Alegre 2026 (por Agência Brasil)

Resumo A Mocidade Alegre sagrou-se campeã, atingindo seu 13º título em SP, com uma pontuação de 269,8 pontos

O samba-enredo da escola homenageou a atriz e militante Léa Garcia, destacando sua luta pela igualdade racial e obras como Escrava Isaura e Orfeu Negro

A disputa foi acirrada, com a Gaviões da Fiel garantindo o vice-campeonato e a Dragões da Real o terceiro lugar. A Mocidade Alegre é a nova campeã do Carnaval de São Paulo. A apuração dos votos dos jurados aconteceu nesta tarde de terça-feira, 17, e a vitória veio após uma disputa acirrada contra a Gaviões da Fiel e a Dragões da Real.

A pontuação da campeã foi de 269.8 pontos. A Gaviões, vice-campeã, ficou com 269.7 pontos. A Dragões, terceira colocada, teve 269.6 pontos.

Conquista faz Mocidade Alegre alcançar 13º título em SP Com esta conquista, a Mocidade Alegre chega ao seu 13º título do carnaval de São Paulo. O último título da escola havia sido em 2024. A Rosas de Ouro, campeã do Carnaval paulista de 2025, foi rebaixada. A escola foi penalizada e entrou no Sambódromo com meio ponto a menos. A Rosas conseguiu apenas 268,4 pontos, o que a levou para o Grupo de Acesso. A Águia de Ouro, com 268,2 pontos, também foi rebaixada. A Acadêmicos do Tucuruvi, campeã do Grupo de Acesso deste ano, estará do Grupo Especial em 2027.