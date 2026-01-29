Conheça Janaína Dutra, a primeira travesti advogada do Brasil

Janaína Dutra nomeia um dos centros de referência para a comunidade LGBTQIAPN+ em situação vulnerável de Fortaleza / Crédito: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Após sua morte foi homenageada com seu nome intitulando um dos Centros de Referência para a comunidade LGBTQIAPN+ de Fortaleza Instituído em 2004, o Dia Nacional da Visibilidade Trans é celebrado em 29 de janeiro como marco de afirmação, reconhecimento e luta por direitos das pessoas travestis, transexuais e transgênero. No Ceará, uma das principais ativistas da causa foi Janaína Dutra, reconhecida como a primeira travesti advogada do Brasil.

Dentre seus feitos estão a cofundação do Grupo de Resistência Asa Branca e, ao lado de Thina Rodrigues, a criação da Associação das Travestis do Ceará. Janaína Dutra também lutou por campanhas de políticas públicas direcionadas à população travesti e transexual, sendo parte da campanha pela lei municipal que coíbe a discriminação sexual em Fortaleza.

Janaína Dutra: o impacto de uma travesti advogada Janaína Dutra nasceu em 30 de novembro de 1960, em Canindé. Com 14 anos de idade, começou a sofrer homofobia em seu convívio social a partir da descoberta de sua sexualidade pela família. Apesar disso, teve apoio familiar e sempre destacou que "família é a base de tudo" e que "uma boa relação familiar te dá coragem para enfrentar a sociedade", disse em entrevistas. Aos 17, mudou-se para Fortaleza em busca de independência, cursando Direito na Universidade de Fortaleza (Unifor) e adotando para si a identidade travesti a qual sempre defendeu.

Com sua formatura em 1986, Janaína tornou-se a primeira travesti a portar uma carteira profissional da Ordem dos Advogados do Brasil. Já atuando como advogada, começou a dedicar-se às causas LGBQIAPN+ no Ceará, sendo uma co-fundadora do Grupo de Resistência Asa Branca, em 1989, e assessora jurídica e vice-presidente da entidade nos anos de 1995, 1997 e 1999. Durante a década de 90 e meados dos anos 2000, Janaína Dutra lutou legalmente pelos direitos das transexuais e travestis em Fortaleza, tornando-se uma referência nacional Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal Foi uma das primeiras ativistas travestis que conseguiu dialogar com o Ministério da Saúde, buscando por políticas públicas para a causa soropositiva. Ao lado de Thina Rodrigues, fundou a Associação das Travestis do Ceará (ATRAC) e foi presidenta da Articulação Nacional das Travestis (Antra).

Janaína também auxiliou na criação da Lei Municipal 8.211/98, que coíbe e pune a discriminação sexual em estabelecimentos comerciais de Fortaleza, sendo uma das primeiras leis destinadas à cidadania LGBTI+ na capital. Junto ao Governo Federal, ajudou na construção do programa “Brasil sem Homofobia”, tendo um trabalho pioneiro na primeira campanha de prevenção à AIDS destinada especificamente às travestis. Janaína Dutra: Um legado nacionalmente reconhecido Em decorrência de um câncer de pulmão, Janaína faleceu aos 43 anos de idade, em 8 de fevereiro de 2004, deixando um enorme legado de luta por sua comunidade. Uma de suas frases durante esse período de adoecimento foi registrada na tese escrita por Juciana de Oliveira Sampaio intitulada “Do Glamour à Política: Janaína Dutra em meandros heteronormativos”.

“A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. A vida significa tudo o que ela sempre significou, o fio não foi cortado. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do Caminho. Você que aí ficou, siga em frente, a vida continua, linda e bela como sempre foi”, disse ela. Em 2010, foi lançado o documentário “Janaína Dutra - Uma Dama de Ferro” que conta a sua história com relatos de “filhas”, amigos e familiares, atualmente disponível no YouTube. Em 2021, o Google utilizou um doodle para homenageá-la na data em que Janaína comemoraria seu 61º aniversário.