29 de janeiro e a visibilidade trans: luta, direitos e desafios

Mês da visibilidade trans celebra a diversidade e história de pessoas transgêneras. Na foto, Ana Beatriz Silvano, gerente da loja Utopia. / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Resumo O Dia Nacional da Visibilidade Trans (29 de janeiro) destaca a luta por reconhecimento e direitos das pessoas travestis e trans no Brasil. Apesar de avanços legais, a população ainda enfrenta violência, exclusão social, e dificuldades no acesso à educação e trabalho, com a cultura e a economia criativa emergindo como espaços de afirmação e possibilidade. No Brasil, o Dia Nacional da Visibilidade Trans é celebrado em 29 de janeiro como marco de afirmação, reconhecimento e luta por direitos das pessoas travestis, transexuais e transgênero.

A data foi oficialmente instituída em 2004, durante o lançamento da campanha “Travesti e Respeito”, em um ato político realizado no Congresso Nacional em Brasília em parceria com o Programa Nacional de IST/Aids do Ministério da Saúde. O atro é uma resposta às condições de invisibilidade, exclusão social e violência enfrentadas por essa população no País.



A visibilidade, nesse sentido, não é mera comemoração simbólica: é um direito e uma estratégia de luta para destacar a necessidade de igualdade no acesso a saúde, educação, trabalho e demais direitos fundamentais. O dia ainda destaca o combate à discriminação e ao preconceito que marcam a vida cotidiana de pessoas trans.

No cenário mundial, o Brasil se mantém como o país com maior número de assassinatos de travestis e transexuais. Pelo menos 80 pessoas trans foram mortas em 2025, de acordo com dossiê divulgado nessa segunda-feira, 26, pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra).



Em Fortaleza e no Ceará, Ana Beatriz e Núbia Kalumbi, mulheres trans que atuam na cultura e na economia criativa na Capital, trazem seus relatos e análises. Visibilidade como direito: avanços legais e limites na prática Nos últimos anos, o Brasil registrou avanços importantes no reconhecimento formal dos direitos da população trans. Decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) passaram a garantir, por exemplo, a retificação de nome e gênero em documentos civis sem a exigência de cirurgia ou autorização judicial, além do uso do nome social em serviços públicos.

Na prática, a exclusão segue operando de forma estrutural, especialmente nas áreas de educação e trabalho. Dados da Antra indicam que mais de 70% das pessoas trans no País não concluíram o ensino médio, reflexo de um histórico de evasão escolar associado à discriminação e à violência simbólica.

No mercado de trabalho formal, o cenário também é restritivo: estimativas da entidade apontam que apenas cerca de 4% da população trans está inserida em empregos com carteira assinada, enquanto a maioria encontra na informalidade e na economia solidária as principais alternativas de sobrevivência. Essa desigualdade aparece de forma concreta nas trajetórias profissionais. Ex-aluna da Casa de Andaluzia, em Fortaleza, Ana Beatriz, mulher travesti trans e atual gerente da Economia Solidária do projeto Utopia, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, relata que ficou mais de duas décadas fora do mercado de trabalho formal. “Saí no ano 2000 e só retornei em 2022. Não tinha mais perspectiva alguma, nem acreditava que alguém ia me dar oportunidade de emprego”, afirma.

