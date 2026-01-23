Semana da visibilidade trans oferece serviços de cultura e cidadania em Fortaleza

Semana da visibilidade trans oferece serviços de cultura e cidadania em FortalezaProgramação acontece de 26 a 30 de janeiro e marca o dia nacional da visibilidade trans, celebrado no dia 29
De 26 a 30 de janeiro, Fortaleza promove a Semana da Visibilidade Trans, com uma programação voltada a serviços, acolhimento, cultura e cidadania para a comunidade trans e travesti. A iniciativa é organizada pela Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) e tem como objetivo garantir direitos fundamentais, além de combater a transfobia e o preconceito.
Durante toda a semana, os Centros de Referência da Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), Centros Pop e Unidades de Acolhimento realizam, das 8h às 17h, atendimentos especiais, incluindo inscrição e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), orientações sobre benefícios sociais e informações sobre o uso do nome social.
A programação oficial tem início na segunda-feira, 26, com o encontro do Grupo Terapêutico “Pertencer é um Direito”, na sede do Creas Benfica, localizada na rua Waldery Uchôa, nº 90.
Nos dias 28 e 29, o Vila das Artes recebe os movimentos culturais Ballroom e audiovisual, com atividades gratuitas abertas ao público:
Na quarta-feira, 28, acontecem as oficinas de Face, às 17 horas, e Vogue Femme, às 19 horas, com inscrições pelo Instagram @viladasartesfortaleza.
Já na quinta-feira, 29, a programação inclui a exibição do filme “Salão de Baile: This Is Ballroom”, às 17 horas, seguida da competição T de Trans Ball 2, às 18h30min.
O ponto alto da semana acontece na quinta-feira, 29, com a realização do Dia “T”, a partir das 13 horas, no Centro de Referência LGBTQIA+ Janaína Dutra. A ação reúne um mutirão de serviços voltados à dignidade, cidadania e saúde da população trans e travesti, incluindo:
- retificação de nome e gênero;
- emissão de RG;
- baixa de reservista e atendimento eleitoral com o TRE;
- testagem rápida para HIV e sífilis;
- aferição de pressão arterial e glicemia, além de autocoleta ginecológica;
- serviços de beleza, como escova, maquiagem e ensaio fotográfico profissional;
- atendimento psicossocial e orientações jurídicas qualificadas.
Encerrando a programação, na sexta-feira, 30, a partir das 8 horas, ocorre o Simpósio “Práticas Afirmativas em Saúde Trans”, na Escola de Saúde Pública de Fortaleza (Espfor), localizada na Praia de Iracema.
Dia da visibilidade
A Semana da Visibilidade Trans integra as ações alusivas ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado em 29 de janeiro, data que marca a luta histórica por respeito, reconhecimento e garantia de direitos da população trans no Brasil.
Serviço
Semana da Visibilidade Trans em Fortaleza
Quando: de 26 a 30 de janeiro
Endereços:
- Centro de Referência LGBTQIA+ Janaína Dutra: Rua Jaime Benévolo, 21 - Centro
- Cress Benfica: Rua Waldery Uchoa, 90 - Benfica
- Espfor: Avenida Almirante Barroso, 601 - Praia de Iracema
Atividades gratuitas