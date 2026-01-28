Dia 02/02 é feriado em Salvador; veja a programação em 2026

Entrega de presente e outras homenagens à Iemanjá são realizadas em Salvador, na Bahia; veja cronograma / Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Salvador será tomada por fé, tradição e arte popular no dia 2 de fevereiro, durante os festejos para Iemanjá, denominada Rainha do Mar e mãe de todos os orixás. Este ano, o cortejo marítimo carrega o tema “Yemanjá: a Mãe que Ilumina a todos nós”, que entregará um presente à entidade, organizado por pescadores e fiéis. Além dessa grande celebração, diversas outras atividades ocorrerão em diferentes polos da capital baiana, com uma programação recheada. Confira, a seguir, onde e quando acontecerão as homenagens a Iemanjá.

2 de fevereiro: Dia de Iemanjá As festas de Iemanjá acontecem anualmente em todo o País, celebrando a força da “Rainha do Mar”, orixá que faz parte das religiões de matriz africana no Brasil, como o candomblé e a umbanda. Em Salvador, o festejo é uma tradição centenária, tombado em 2020 como Patrimônio Cultural da cidade. A escolha do 2 de fevereiro como Dia de Iemanjá carrega um forte simbolismo histórico, pois no catolicismo celebra-se nesta mesma data o dia de Nossa Senhora dos Navegantes e também de Nossa Senhora das Candeias. Essa correlação surgiu através do sincretismo religioso, uma forma que os africanos escravizados encontraram para manter o culto aos seus orixás durante o período colonial.

Festejos de Iemanjá em Salvador 2026 Celebração ao Dia de Iemanjá, no Rio Vermelho, em 2017. Veja como será o cortejo deste ano: Crédito: Sayonara Moreno/Agência Brasil Em Salvador, o destaque é o cortejo organizado pela Prefeitura e a Colônia de Pescadores Z-1, que prepara o Presente de Imenanjá desde 1924. Vestindo azul e branco, o público leva flores, perfumes, espelhos e pedidos ao mar.

Este ano, o festejo celebra o tema “Yemanjá: a Mãe que Ilumina a todos nós”. O ritual começa ainda no domingo, 1 de fevereiro, com a entrega do presente de Oxum no Dique do Tororó à meia-noite. O presente principal de Iemanjá será conduzido a partir das 4h30min, saindo do Terreiro Olufanjá – Ilê Axé Iyá Olufandê, no bairro do Beiru, até à Colônia de Pesca Z1, no Rio Vermelho. Lá, acontece a tradicional alvorada de fogos. Até as 16h, o presente ficará no caramanchão para o público depositar suas ofertas. Após isso, a homenagem será levada para o mar pelos pescadores.