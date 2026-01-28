Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia 02/02 é feriado em Salvador; veja a programação em 2026

Dia de Iemanjá é celebrado em Salvador; veja a programação do feriado em 2026

Salvador vestirá azul e branco no dia 2 de fevereiro, momento de celebrar Iemanjá. Confira a programação da celebração da Mãe de todos os Orixás pela cidade
Salvador será tomada por fé, tradição e arte popular no dia 2 de fevereiro, durante os festejos para Iemanjá, denominada Rainha do Mar e mãe de todos os orixás. Este ano, o cortejo marítimo carrega o tema “Yemanjá: a Mãe que Ilumina a todos nós”, que entregará um presente à entidade, organizado por pescadores e fiéis.

Além dessa grande celebração, diversas outras atividades ocorrerão em diferentes polos da capital baiana, com uma programação recheada. Confira, a seguir, onde e quando acontecerão as homenagens a Iemanjá.

2 de fevereiro: Dia de Iemanjá 

As festas de Iemanjá acontecem anualmente em todo o País, celebrando a força da “Rainha do Mar”, orixá que faz parte das religiões de matriz africana no Brasil, como o candomblé e a umbanda. Em Salvador, o festejo é uma tradição centenária, tombado em 2020 como Patrimônio Cultural da cidade. 

A escolha do 2 de fevereiro como Dia de Iemanjá carrega um forte simbolismo histórico, pois no catolicismo celebra-se nesta mesma data o dia de Nossa Senhora dos Navegantes e também de Nossa Senhora das Candeias.

Essa correlação surgiu através do sincretismo religioso, uma forma que os africanos escravizados encontraram para manter o culto aos seus orixás durante o período colonial.

Festejos de Iemanjá em Salvador 2026

Celebração ao Dia de Iemanjá, no Rio Vermelho, em 2017. Veja como será o cortejo deste ano:
Celebração ao Dia de Iemanjá, no Rio Vermelho, em 2017. Veja como será o cortejo deste ano: Crédito: Sayonara Moreno/Agência Brasil

Em Salvador, o destaque é o cortejo organizado pela Prefeitura e a Colônia de Pescadores Z-1, que prepara o Presente de Imenanjá desde 1924. Vestindo azul e branco, o público leva flores, perfumes, espelhos e pedidos ao mar.

Este ano, o festejo celebra o tema “Yemanjá: a Mãe que Ilumina a todos nós”. O ritual começa ainda no domingo, 1 de fevereiro, com a entrega do presente de Oxum no Dique do Tororó à meia-noite.

O presente principal de Iemanjá será conduzido a partir das 4h30min, saindo do Terreiro Olufanjá – Ilê Axé Iyá Olufandê, no bairro do Beiru, até à Colônia de Pesca Z1, no Rio Vermelho. Lá, acontece a tradicional alvorada de fogos.

Até as 16h, o presente ficará no caramanchão para o público depositar suas ofertas. Após isso, a homenagem será levada para o mar pelos pescadores.

Além da entrega do presente, a cidade ainda conta com outros festejos, oferecendo atividades multiculturais durante os dias 1 e 2 de fevereiro, espelhados por várias regiões.

Programação do Dia de Iemanjá em Salvador 2026

Embora a fé seja uma só, as festividades para homenagear Iemanjá se espalham por diversos pontos de Salvador. Confira programação com os principais eventos:

1º de fevereiro (domingo)

  • 11h às 19h: 1ª Lavagem da Ceasinha – Mercado do Rio Vermelho (Aberto ao público).
  • 16h às 22h: Palco Arara (Pretinho da Serrinha, Mariene de Castro, Marcelo D2, Maria Rita e Nelson Rufino) – Arena da Capoeira, Comércio (Aberto ao público).
  • 20h30: Baile Azul e Branco (Alexandre Leão e Armandinho Macedo) – Varanda do Sesi Rio Vermelho (Reservas via WhatsApp: 71 99334-5519).
  • 21h00: Alvorada de Iemanjá – Colaboraê, Rua Borges dos Reis (A partir de R$ 80 via Sympla).

2 de fevereiro (segunda-feira)

  • 10h00: Iemanjá Pai Inácio 2026 (Emiliah, Alex Sander e Samprime) – Pai Inácio Rio Vermelho (A partir de R$ 25 via Ingresso Simples).
  • 10h às 19h: Iemanjá Blue 2026 – Blue Praia Bar (A partir de R$ 230 via Ticket Maker).
  • 10h às 22h: Som das Águas (Taian Riachão, Diggo e diversos DJs) – Bombar, Rio Vermelho (R$ 60 via Musa Ticket).
  • 12h às 20h: Dos Mares – Principote Salvador (R$ 500 via Sympla).
  • 13h às 20h: Iemanjá na Casa Rosa (Mariene de Castro, Samba Gringa, Samba de Lua e Mariana Freire) – Casa Rosa, Rio Vermelho (A partir de R$ 200 via Sympla).
  • 16h00: Enxaguada de Yemanjá (Carlinhos Brown e convidados) – Villa Caramuru (A partir de R$ 200 via Bilheteria Digital).

